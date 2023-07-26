HH.ru предложат HR-ам малых предприятий новую модель поиска сотрудников

Платформа HeadHunter разработала для компаний микро, малого и среднего бизнеса новую модель поиска сотрудников.

Платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter предложит компаниям, которые относятся к микро, малому и среднему бизнесу новую модель поиска сотрудников, помимо региона поиска, она будет учитывать также специализацию будущего сотрудника.

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