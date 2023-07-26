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Имущественный вычет

🏩➕🏡 Имущественный вычет 1 млн рублей дают один раз в год на все проданные квартиры, а не на каждую из них

Если вы в один год продали несколько квартир, то уменьшить доход от их продажи (для целей НДФЛ) можно на вычет в сумме 1 млн рублей.
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Этот вычет 1 млн рублей дают не на каждую квартиру, а в целом на все проданные квартиры за один год.

Причем не только на квартиры, но и на все остальные объекты – жилой дом, садовый дом, земельный участок, доли в этой недвижимости.

При этом если собственность – долевая, то этот вычет в 1 млн рублей делится на всех собственников в пропорции к долям. Если собственность совместная, то вычет в 1 млн рублей делят по договоренности.

Разъяснение дает Минфин в письме от 04.07.2023 № 03-04-05/62241.

Считать НДФЛ от продажи придется, если срок владения проданным жильем – меньше минимального (5 лет или 3 года).

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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