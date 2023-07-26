Малые инновационные и технологические компании смогут получить господдержку

В законе появились критерии, по которым компании могут признать малыми и технологическими. После внесения в Реестр МТК, они смогут получать государственную поддержку.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который определяет правовые основы работы малых технологических компаний (МТК) и принципы их поддержки от государства. Об этом сказано на сайте Думы.

Принятие закона поможет оказать господдержку небольшим инновационным, высокотехнологичным компаниям, позволит им внедрять передовые разработки на площадках крупных промышленных и производственных предприятий, — сказал заместитель Председателя Комитета по науке и высшему образованию Владимир Кононов.

Теперь МТК разделят на три группы по объему выручки: от 0 до 300 млн рублей, от 300 млн до 2 млрд рублей и от 2 от 4 млрд рублей.

Компанию можно отнести к малой и технологичной, если нет превышения предельного объема выручки за предшествующий год, деятельность должна соответствовать ОКВЭД, у организации должен быть научно-технический потенциал, который определило правительство.

Также в разработке и производстве продукции должны применяться инновационные технологии.

Такие компании будут внесены в Реестр малых технологических компаний. Тогда предприятия смогут претендовать на государственную поддержку.