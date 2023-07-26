Еще два банка в Грузии отказались от работы с «Юнистрим»

Cartu Bank и «Терабанк» приостановили работу с российской платежной системой «Юнистрим», которая попала под американские санкции.

Грузинские кредитные организации Cartu Bank и «Терабанк» прекратили сотрудничать с системой «Юнистрим». Об этом пишут «РИА Новости».

Работа с «Юнистримом» приостановлена, так как эта денежная система попала под санкции, — сказали в Cartu Bank.

В «Терабанке» сообщили, что переводы по «Юнистрим» не работают уже несколько дней. Банк получил уведомление о международных санкциях в отношении платежной системы.

Ранее мы писали, что с «Юнистрим» перестали работать банки Армении, Грузии и Киргизии.

20 июля 2023 года «Юнистрим» попал под американские санкции.

26 июля 2023 года с российской платежной системой перестали работать еще три банка Киргизии.