Оплата дней ухода за детьми-инвалидами не облагается НДФЛ

Работодатель обязан предоставлять сотруднику, у которого есть ребенок-инвалид 4 дополнительных выходных дня в месяц. Их оплачивают по-среднему и не облагают НДФЛ.

Разъяснения дает Минфин в письме от 07.07.2023 № 03-04-06/63870.

Основание для освобождения от НДФЛ – п. 78 ст. 217 НК, которым установлено, что не подлежат обложению НДФЛ суммы оплаты дополнительных выходных дней, предоставляемых в соответствии со ст. 262 ТК (родителям детей-инвалидов).

Кстати, скоро (с 1 сентября 2023 года) такие работники смогут копить свои выходные дни и взять сразу 24 дня подряд.

В связи с этим скоро изменят бланк заявления для предоставления допвыходных. Правила представления этих дней прописаны в постановлении Правительства от 06.05.2023 № 714.

Напомним, оплачивает эти выходные работодатель, но потом компенсирует свои расходы в СФР. Правила возмещения расходов утверждены постановлением Правительством от 09.08.2021 № 1320.