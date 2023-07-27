Когда дарение от физлиц не облагается НДФЛ

В общем порядке деньги и имущество, подаренное физлицом физлицу не облагаются НДФЛ. Некоторые подарки (недвижимость, транспорт, акции) -- это объект обложения НДФЛ. Но на такие подарки налога не будет, если даритель — близкий родственник.

Любые доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются:

членами семьи;

близкими родственниками.

Это такие лица:

супруги;

родители, в том числе, усыновители;

дети, в том числе, усыновленные;

дедушки;

бабушки;

внуки;

полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры.

Также НДФЛ не уплачивается с подарка в денежной форме от физлица.

Разъяснение дает Минфин в письме от 30.06.2023 № 03-04-05/61261.

Таким образом, если дядя подарил вам деньги, НДФЛ не будет. Если дядя подарил квартиру – будет НДФЛ.

Если же квартиру подарил дедушка, НДФЛ не будет.