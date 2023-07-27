Когда дарение от физлиц не облагается НДФЛ

Любые доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются:
членами семьи;
близкими родственниками.
Это такие лица:
супруги;
родители, в том числе, усыновители;
дети, в том числе, усыновленные;
дедушки;
бабушки;
внуки;
полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры.
Также НДФЛ не уплачивается с подарка в денежной форме от физлица.
Разъяснение дает Минфин в письме от 30.06.2023 № 03-04-05/61261.
Таким образом, если дядя подарил вам деньги, НДФЛ не будет. Если дядя подарил квартиру – будет НДФЛ.
Если же квартиру подарил дедушка, НДФЛ не будет.
Комментарии2
Кстати, правильно ли я понимаю, что в рамках обратного или нового дарения налога тоже не будет?
Например:
1. Мама подарила квартиру дочке, а через месяц дочка подарила квартиру обратно маме.
2. Мама подарила дом дочке, а через месяц дочка подарила дом своему брату.
Главный бухгалтер
Предлагаю еще раз перечитать первый абзац и внести исправления.