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НДФЛ

Когда дарение от физлиц не облагается НДФЛ

В общем порядке деньги и имущество, подаренное физлицом физлицу не облагаются НДФЛ. Некоторые подарки (недвижимость, транспорт, акции) -- это объект обложения НДФЛ. Но на такие подарки налога не будет, если даритель — близкий родственник.
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Любые доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются:

  • членами семьи;

  • близкими родственниками.

Это такие лица:

  • супруги;

  • родители, в том числе, усыновители;

  • дети, в том числе, усыновленные;

  • дедушки;

  • бабушки;

  • внуки;

  • полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры.

Также НДФЛ не уплачивается с подарка в денежной форме от физлица.

Разъяснение дает Минфин в письме от 30.06.2023 № 03-04-05/61261.

Таким образом, если дядя подарил вам деньги, НДФЛ не будет. Если дядя подарил квартиру – будет НДФЛ.

Если же квартиру подарил дедушка, НДФЛ не будет.

Комментарии

2
  • Логотип Theej
    Theej 1 час назад

    Кстати, правильно ли я понимаю, что в рамках обратного или нового дарения налога тоже не будет?

    Например:

    1. Мама подарила квартиру дочке, а через месяц дочка подарила квартиру обратно маме.

    2. Мама подарила дом дочке, а через месяц дочка подарила дом своему брату.

  • Логотип Пытливая Елена
    Пытливая Елена 56 минут назад

    Главный бухгалтер

    Предлагаю еще раз перечитать первый абзац и внести исправления.

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