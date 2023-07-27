Новые регионы стали лидерами по величине пенсионных выплат

Минтруд впервые раскрыл информацию по пенсионному обеспечению четырех новых регионов. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на справочные материалы министерства.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в среднем получили пенсии в размере 18,2 тыс. рублей.

С 1 марта 2023 года на новых территориях пенсии выплачиваются по российским нормам. Они назначаются по заявлениям жителей.

Если после перерасчета выплат, размер пенсий оказывается ниже, то пенсионеры получают специальную доплату, которая компенсирует эту разницу.

Численность граждан, которым установлена доплата к пенсии, составляет 33,95 тыс. человек, средний размер доплаты — 3,97 тыс. рублей, — сказано в материалах Минтруда.

На 30 июня 2023 года средний размер выплат пенсионерам четырех регионов составил 15,97 тыс. рублей.

С учетом доплаты выплаты по новым регионам оказались выше и составили 17,79 тыс. рублей.

ДНР лидирует по величине выплат с учетом прибавки, там пенсионеры получают в среднем 18,29 тыс. рублей.

В Запорожской области размер пенсий составил 17,92 тыс. рублей, в ЛНР — 17,31 тыс. рублей, а в Херсонской области — 16,9 тыс. рублей.

По состоянию на 21 июля 2023 года средняя сумма выплат по новым регионам составила 18 235 рублей, с учетом доплат.