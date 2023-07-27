На фоне падения рубля россияне стали продавать больше валюты

В 2023 году жители страны стали активнее продавать доллары и евро, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

За первые шесть месяцев 2023 года доллары в офисах банков продавали на 17% больше, чем покупали.

Продажи наличных евро превысили показатели покупки на 61%.

Онлайн-операции по продаже доллара в 2,5 раза превысили число покупок этой валюты. Тогда как евро стали в онлайне покупать на 12% чаще, чем продавать.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же, — сообщили в РНКБ.

Тренд на продажу валют подтверждают в УБРиР и в Совкомбанке.

В первой половине года клиенты ПСБ проводили больше операций с наличной валютой. Люди стремятся заработать на колебаниях курса и выгодно продать доллары и евро.

В пользу удержания доллара и евро в сбережениях продолжает работать только сила традиции, но постепенно рационализм берет верх, — рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

При ослаблении рубля клиенты банков продают валюту, а при его укреплении покупают ее. Таким образом поддерживается курс нацвалюты, считает аналитик группы «Финам» Александр Потавин.