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Валютные операции

На фоне падения рубля россияне стали продавать больше валюты

Жители страны пытаются заработать на колебаниях курса доллара и евро.
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В 2023 году жители страны стали активнее продавать доллары и евро, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

За первые шесть месяцев 2023 года доллары в офисах банков продавали на 17% больше, чем покупали.

Продажи наличных евро превысили показатели покупки на 61%.

Онлайн-операции по продаже доллара в 2,5 раза превысили число покупок этой валюты. Тогда как евро стали в онлайне покупать на 12% чаще, чем продавать.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же, — сообщили в РНКБ.

Тренд на продажу валют подтверждают в УБРиР и в Совкомбанке.

В первой половине года клиенты ПСБ проводили больше операций с наличной валютой. Люди стремятся заработать на колебаниях курса и выгодно продать доллары и евро.

В пользу удержания доллара и евро в сбережениях продолжает работать только сила традиции, но постепенно рационализм берет верх, — рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

При ослаблении рубля клиенты банков продают валюту, а при его укреплении покупают ее. Таким образом поддерживается курс нацвалюты, считает аналитик группы «Финам» Александр Потавин.

Комментарии

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