Теперь налоги можно оплатить на Госуслугах

Физические лица смогут оплачивать личные налоги на портале Госуслуг. Для этого нужно подать согласие на получение уведомлений.

На портале Госуслуг появилась возможность оплатить НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС, — сказано в сообщении.

Оплатить налоги на Госуслугах могут только физические лица.

Чтобы подключить сервис, нужно отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений. Затем подписать сформированное заявление в приложении «Госключ».

Через несколько минут придет сообщение, что согласие принято.

Уведомления на Госуслугах будет приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до последнего срока уплаты налогов. Этот срок – 1 декабря.