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Налоги, взносы, пошлины

Теперь налоги можно оплатить на Госуслугах

Физические лица смогут оплачивать личные налоги на портале Госуслуг. Для этого нужно подать согласие на получение уведомлений.
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На портале Госуслуг появилась возможность оплатить НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество. Об этом сказано на сайте Минцифры.

Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС, — сказано в сообщении.

Оплатить налоги на Госуслугах могут только физические лица.

Чтобы подключить сервис, нужно отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений. Затем подписать сформированное заявление в приложении «Госключ».

Через несколько минут придет сообщение, что согласие принято.

Уведомления на Госуслугах будет приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до последнего срока уплаты налогов. Этот срок – 1 декабря.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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