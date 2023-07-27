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Налог на прибыль

Штраф в бюджет не включают в расходы для налога на прибыль

Можно ли отнести штраф к внереализационным расходам, зависит от правовой и экономической природы его возникновения.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 29.05.2023 № 03-03-06/1/49228.

В частности, по пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ к внереализационным расходам относится штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств.

А согласно п. 2 ст. 270 НК РФ не учитывают в расходах пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет (в государственные внебюджетные фонды), а также а также штрафы и другие санкции, взимаемых госорганизациями.

Таким образом, если речь идет о штрафе в бюджет, то его нельзя учитывать при расчете налога на прибыль.

Комментарии

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