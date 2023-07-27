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IT-компании

Развлекательные сервисы «Яндекса» впервые получили положительный EBITDA

Скорректированный показатель составил 1,8 млрд рублей.
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Во втором квартале 2023 года число подписчиков «Яндекс Плюса» выросло на 70%, до 23,5 миллионов. Об этом сказано на сайте компании.

Выручка от подписки «Плюс» и развлекательных сервисов выросла на 152% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Доход составил 15,5 млрд рублей или 7% от общей выручки «Яндекса».

Рост в основном обусловлен увеличением доходов от продаж подписки Яндекс Плюс на фоне роста общего числа платящих подписчиков и перехода на единый семейный тариф Плюс Мульти. На рост выручки также повлияла хорошая динамика доходов от рекламы и продажи лицензий, — говорится в сообщении.

Впервые скорректированный EBITDA стал положительный и достиг 1,8 млрд рублей. Для сравнения, во втором квартале 2022 года компания зафиксировала убыток в 2,6 млрд рублей.

В сегмент «Плюса» и развлекательных сервисов «Яндекса» входят: «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша» и продюсерский центр «Яндекс Студия».

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип happy@
    happy@

    Налоговая запросила подтверждение применения УСН, а у вас его нет. Что делать?

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    15
    Логотип happy@
    happy@

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    Любые движения денежных средств в компании должны оформляться. Если сотруднику выделяются целевые деньги, которые он должен был потратить на достижения конкретных задач, данный факт нужно подтвердить документально.

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    Логотип ToT
    ToT
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