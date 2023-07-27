Развлекательные сервисы «Яндекса» впервые получили положительный EBITDA

Во втором квартале 2023 года число подписчиков «Яндекс Плюса» выросло на 70%, до 23,5 миллионов. Об этом сказано на сайте компании.

Выручка от подписки «Плюс» и развлекательных сервисов выросла на 152% по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Доход составил 15,5 млрд рублей или 7% от общей выручки «Яндекса».

Рост в основном обусловлен увеличением доходов от продаж подписки Яндекс Плюс на фоне роста общего числа платящих подписчиков и перехода на единый семейный тариф Плюс Мульти. На рост выручки также повлияла хорошая динамика доходов от рекламы и продажи лицензий, — говорится в сообщении.

Впервые скорректированный EBITDA стал положительный и достиг 1,8 млрд рублей. Для сравнения, во втором квартале 2022 года компания зафиксировала убыток в 2,6 млрд рублей.

В сегмент «Плюса» и развлекательных сервисов «Яндекса» входят: «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша» и продюсерский центр «Яндекс Студия».