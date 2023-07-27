Половина россиян читает отзывы в интернете, но не оставляет их

49% покупателей никогда не оставляют отзывы на купленные товары.

39% пользователей маркетплейсов готовы отказаться от покупки товара, если у него низкие оценки. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование Market Papa.

Испытывают напряжение при покупке товаров без отзывов или с отрицательными комментариями 31% опрошенных.

49% россиян никогда не оставляют отзывы после того, как что-то купили.

Чаще всего обратной связью делятся тогда, когда покупка вызвала какие-то эмоции. 18% пишут, если товар понравился. Негативные отзывы оставляют 11% покупателей.

15% не пишут подробные комментарии, а просто ставят оценку. 9% стараются всегда оставлять отзыв, потому что он может помочь другим принять решение. 6% прикладывают к тексту фотоотчет.

Около 13% согласны написать отзыв, только если продавец предложит подарок или скидку.

Выбирайте товары и услуги внимательно! На «Клерке» есть много полезных отзывов на компании, которые занимаются консультационной деятельности в бухгалтерской, налоговой и других областях. Комментарии не проходят модерацию и не удаляются, — такие отзывы всегда честные!