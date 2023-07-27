«Пятерочка» в Санкт-Петербурге осталась без лицензии на продажу алкоголя

У ритейлера «Пятерочка» в Санкт-Петербурге отозвали лицензию на продажу алкоголя из-за того, что в магазине три года назад продали спиртное несовершеннолетнему. Об этом пишет «РБК».

Более 500 магазинов «Пятерочка» не смогут продавать алкогольные напитки. Ритейлер уже начал принимать меры, чтобы быстрее возобновить действие лицензии.

Однако пока сложно спрогнозировать, сколько времени это может занять.

Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка» в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году, — сообщили в X5 Group.

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил, что ни в регионе, ни стране не было ни одного случая приостановления лицензии у крупной торговой сети. Тем более после инцидента трехлетней давности.

Пока что в питерских «Пятерочках» можно купить только пиво, сидр, медовуху. А вот продавать вино, коньяк, водку и прочие крепленые напитки сети магазинов запрещено.