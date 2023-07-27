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«Пятерочка» в Санкт-Петербурге осталась без лицензии на продажу алкоголя

Больше 500 магазинов сети перестанут продавать спиртные напитки. Эксперты назвали это беспрецедентным случаем.
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У ритейлера «Пятерочка» в Санкт-Петербурге отозвали лицензию на продажу алкоголя из-за того, что в магазине три года назад продали спиртное несовершеннолетнему. Об этом пишет «РБК».

Более 500 магазинов «Пятерочка» не смогут продавать алкогольные напитки. Ритейлер уже начал принимать меры, чтобы быстрее возобновить действие лицензии.

Однако пока сложно спрогнозировать, сколько времени это может занять.

Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка» в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году, — сообщили в X5 Group.

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заявил, что ни в регионе, ни стране не было ни одного случая приостановления лицензии у крупной торговой сети. Тем более после инцидента трехлетней давности.

Пока что в питерских «Пятерочках» можно купить только пиво, сидр, медовуху. А вот продавать вино, коньяк, водку и прочие крепленые напитки сети магазинов запрещено.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип happy@
    happy@

    Налоговая запросила подтверждение применения УСН, а у вас его нет. Что делать?

    На практике много случаев, когда налогоплательщики не могут вспомнить, сдавали ли своевременно уведомление о применении УСН и найти его для предоставления в инспекцию.

    15
    Логотип happy@
    happy@

    На сумму незакрытого подотчета начисляют взносы и НДФЛ

    Любые движения денежных средств в компании должны оформляться. Если сотруднику выделяются целевые деньги, которые он должен был потратить на достижения конкретных задач, данный факт нужно подтвердить документально.

    13
    Логотип ToT
    ToT
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