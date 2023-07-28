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Кадровые документы

Работодатель вправе не выдавать уволенному работнику копию правил внутреннего трудового распорядка

Сотрудники Роструда сообщили, что компания может не выдавать уволенному работнику копию правил внутреннего трудового распорядка.
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На сайте онлайнинспекция.рф специалисты Роструда на вопрос: «Обязан ли работодатель выдать по требованию работнику после его увольнения копию правил внутреннего трудового распорядка?»

Ответили, что работодатель вправе не выдавать уволенному работнику копию правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР).

ПВТР являются документом, который не содержит персональных данных уволенного, а регламентирует трудовой распорядок всех работников.

Обязанность работодателя выдавать копии своих локальных нормативных актов законодательством прямо не установлена.

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Комментарии

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