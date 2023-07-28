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IT-компании

ИП-«айтишников» могут освободить от налогов

Депутат предложил приравнять ИП-«айтишников» к организациям в целях применения налоговых льгот.
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Налоговые льготы для IT-компаний депутаты в законопроекте предлагают распространить и на индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере информационных технологий.

Чиновники хотят дополнить ст. 284 НК. Автор законопроекта глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин предлагает там вписать:

В целях настоящего абзаца к российским организациям, осуществляющим деятельность в области информационных технологий, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области информационных технологий.

Демин поясняет, что в отличие от IT-компаний индивидуальные предприниматели из той же сферы не могут получить меры господдержки. Это противоречит конституционному принципу равенства.

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Комментарии

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