❗ Будут новые правила сдачи электронной формы ЕФС-1

Проект опубликован на федеральном портале.
Сейчас эти правила утверждены постановлением ПФР № 178п от 11.03.2020. Это документ признают утратившим силу.
Существенных различий между действующими и новыми правилами нет. Поменяли ПФР на СФР.
Для регистрации в системе ЭДО СФР надо подать заявление. В нем указывают данные страхователя (организации или ИП) и оператора, через которого сдают отчет.
Датой сдачи индивидуальных сведений через оператора считается дата их отправки по ТКС в адрес СФР. Ее указывают в квитанции о регистрации.
По правилам у СФР есть 1 рабочий день, чтобы направить работодателю уведомление о доставке.
Затем СФР три рабочих дня проверяет отчет. Если есть ошибки, придет уведомление. Устранить их надо в течение 5 дней.
Комментарии3
Главный бухгалтер
а если неделю нет ни ответа ни привета? Такой случай будет оговорен в свежем постановлении?
а если более?
С СФР сейчас можно и без участия оператора отправлять электронную отчетность.
Артем
а с регномерами будет решаться вопрос? сегодня получили протоколы отказа вы приеме отчетности из-за несоответствия регномера. Посмотрели у двух юрлиц одинаковые регномера !!!