❗ Будут новые правила сдачи электронной формы ЕФС-1

СФР обновит свои правила по ЭДО со страхователями.

Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас эти правила утверждены постановлением ПФР № 178п от 11.03.2020. Это документ признают утратившим силу.

Существенных различий между действующими и новыми правилами нет. Поменяли ПФР на СФР.

Для регистрации в системе ЭДО СФР надо подать заявление. В нем указывают данные страхователя (организации или ИП) и оператора, через которого сдают отчет.

Датой сдачи индивидуальных сведений через оператора считается дата их отправки по ТКС в адрес СФР. Ее указывают в квитанции о регистрации.

По правилам у СФР есть 1 рабочий день, чтобы направить работодателю уведомление о доставке.

Затем СФР три рабочих дня проверяет отчет. Если есть ошибки, придет уведомление. Устранить их надо в течение 5 дней.