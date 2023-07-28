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Отчетность в СФР

❗ Будут новые правила сдачи электронной формы ЕФС-1

СФР обновит свои правила по ЭДО со страхователями.
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Проект опубликован на федеральном портале.

Сейчас эти правила утверждены постановлением ПФР № 178п от 11.03.2020. Это документ признают утратившим силу.

Существенных различий между действующими и новыми правилами нет. Поменяли ПФР на СФР.

Для регистрации в системе ЭДО СФР надо подать заявление. В нем указывают данные страхователя (организации или ИП) и оператора, через которого сдают отчет.

Датой сдачи индивидуальных сведений через оператора считается дата их отправки по ТКС в адрес СФР. Ее указывают в квитанции о регистрации.

По правилам у СФР есть 1 рабочий день, чтобы направить работодателю уведомление о доставке.

Затем СФР три рабочих дня проверяет отчет. Если есть ошибки, придет уведомление. Устранить их надо в течение 5 дней.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 44 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Затем СФР три рабочих дня проверяет отчет. Если есть ошибки, придет уведомление. Устранить их надо в течение 5 дней.

    а если неделю нет ни ответа ни привета? Такой случай будет оговорен в свежем постановлении?

    а если более?

  • Логотип sabre
    sabre 19 минут назад

    С СФР сейчас можно и без участия оператора отправлять электронную отчетность.

  • Логотип Artem_P
    Artem_P 13 минут назад

    Артем

    а с регномерами будет решаться вопрос? сегодня получили протоколы отказа вы приеме отчетности из-за несоответствия регномера. Посмотрели у двух юрлиц одинаковые регномера !!!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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