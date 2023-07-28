В 2023 году вырос спрос на деловые мероприятия

После пандемии на рынке инвентов возник отложенный спрос на деловые встречи, семинары и курсы.

В 2020 году, в период пандемии, общая выручка мероприятий сократилась на 38% до 129 млрд рублей. Об этом пишет «РБК».

В 2021 году бюджеты ивентов выросли на 40% и достигли 182 млрд рублей.

Сейчас для того, чтобы оставаться на одной волне с аудиторией нужно обратить внимание на интеграцию с крупными компаниями и медийными личностями.

Эксперты советуют применять в работе принципы Community marketing. Например, когда агрегатор такси создает для своих пассажиров особые события, такие как эксклюзивный концерт живой музыки.

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