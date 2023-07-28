При банкротстве ипотечники смогут сохранить жилье

Должники могут заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. Все это поможет банкроту сохранить единственную недвижимость в ипотеке.

Правительство одобрило законопроект, по которому банкроты могут сохранить единственную недвижимость в ипотеке. Об этом пишут «Известия».

Для того, чтобы сберечь ипотечное жилье, заемщику нужно заключить с банком мировое соглашение или определить план реструктуризации долга.

Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество должника, —сказано в отзыве на законопроект.

Правительство отправило документ на доработку. Авторам нужно уточнить условия заключения соглашений, чтобы защитить интересы кредитора и определить условия погашения долга.

Сейчас если клиент больше не может выплачивать ипотеку, то против него возбуждают дело о признании банкротом. При этом банк имеет право в качестве обеспечительной меры потребовать залоговую квартиру или другое жилье.

В 2022 году суды признали банкротами 278 137 человек и индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 2021 годом, этот показатель вырос на 44,2%.