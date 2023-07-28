Коллекторы будут общаться с должниками по почте, на Госуслугах и через голосового помощника

Теперь напоминать о долгах будут не только по обычной почте, но и по e-mail, на Госуслугах и с помощью звонков электронного помощника.

Совет Федерации принял закон, по которому кредиторы и коллекторы могут общаться с должниками через письменную или электронную корреспонденцию, а также на портале Госуслуг. Об этом пишет «ТАСС».

Курьерские службы или операторы почтовой связи будут доставлять письма по месту жительства или месту пребывания должника.

Раньше информировать о долгах можно было только через почтовые отправления.

Теперь связаться с должником можно на портале Госуслуги. Кредиторы вправе направить в личный кабинет сообщения, которые соответствуют формату, утвержденному Минцифры. Такое общение может происходить только с согласия самого должника.

Напоминать о долгах разрешается и по e-mail, если только он был указан клиентом при заключении договора.

Должникам может позвонить электронный помощник – «автоматизированный интеллектуальный агент», который применяет систему генерации и распознавания речи. Он способен поддержать диалог в зависимости от ответа собеседника.

Такие звонки будут приравнены к действиям человека. Они не должны быть чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

Представлять интересы кредитора могут не только коллекторы, но и банки, специализированные общества, ипотечные агенты и Единый институт развития в жилищной сфере.