Wildberries вложил больше 214 млрд рублей в скидки для покупателей

Маркетплейс в 2,3 раза увеличил инвестиции в скидки для пользователей площадки.

В первом полугодии 2023 года маркетплейс Wildberries вложил 214,1 млрд рублей в собственные скидки. Об этом пишет портал Retail.

Инвестиции в скидки для клиентов выросли на 128% год к году, объем вложений за первые шесть месяцев сопоставим с тем же показателем за весь 2022 год.

С помощью наших инвестиций малый и средний бизнес может расширить ассортимент доступной продукции, а покупатели — сэкономить семейный бюджет, — сказали в маркетплейсе.

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