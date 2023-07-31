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Отчетность в СФР

Сообщать о присвоенном СНИЛС будут на новом бланке АДИ-РЕГ

СФР обновил форму АДИ-РЕГ.
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Опубликован приказ СФР от 23.06.2023 № 1199.

Эту форму с 2019 года выдают вместо зеленой карточки СНИЛС.

Новый бланк будет применяться с 6 августа.

Получить этот документ можно в СФР или МФЦ, а также заказать через портал госуслуг или личный кабинет на сайте СФР.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 44 минуты назад

    Главный бухгалтер

    и почему не введут новый бланк форматом А0 ?

    идиоты! какой хороший бланк был: и заламинированный - не сотрётся, не изотрётся, и форматом хороший - в пачпорт аккуратненько так влазил, и для использования был хороший: кому нужно сразу глянул, циферки в  комп забил....

    Теперь.... гни-загибай, пользователю разворачивай.. через пару лет весь грязный и истёртый....

    Срочно нужно сделать, что бы на ватмане! а лучше - действительно А0 !

  • Логотип Джордж
    Джордж 19 минут назад

    И на зеленой карточке он тоже нафиг не сдался, как и ИНН на бланке

    Я себе СНИЛС и ИНН на последней страницы паспорта карандашиком записал

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 12 минут назад

      Главный бухгалтер

      паспорта карандашиком записал

      Вы не имеете права делать какие-либо записи в паспорте!

      1 - Вы будете очень удивлены, но Вы таким образом сделали документ не действительным.

      2 - ну и кому нужен Ваш "карандашик" ? видали мы "карандашики" : толи переписывают так, толи сам так хорошо умеют, толи почерк, толи сам заглючил... только оказывается в тех "карандашиках" всё что угодно, только не то что нужно, и концов потом не найдёшь!

      И на зеленой карточке он тоже нафиг не сдался, как и ИНН на бланке

      Я себе СНИЛС и ИНН на последней страницы паспорта карандашиком записал

      точно с таким же успехом можно прекрасно сказать, что нафиг сдался... паспорт! я его забросил в дальний угол сарая, а сведения из него сзади "зелёной карточки" переписал - она же удобнее паспорта!

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