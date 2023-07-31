Сообщать о присвоенном СНИЛС будут на новом бланке АДИ-РЕГ

Что делать с неоплаченными отгрузками при переходе с УСН на ОСНО. Памятка для бухгалтера

На УСН – кассовый метод учета доходов и расходов, на ОСНО – метод начисления. Если в период применения УСН организация отгрузила товары или оказала услуги клиентам, то такая реализация не вошла в доходы, если не была оплачена. Что делать с ней при переходе на УСН?