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Ведение бизнеса

Владелец IKEA и «Мега» продал российскую штаб-квартиру

Помещения площадью 42 тыс. квадратных метров купила компания «КЛС-Химки».
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Шведская компания Ingka Centres, которая владеет магазинами IKEA и «Мега», продала штаб-квартиру в России. Об этом пишут «Ведомости».

Покупателем стала компания «КЛС-Химки», которая принадлежит Григорию Саакяну (99%) и Аркадию Даниеляну (1%).

Площадь помещений штаб-квартиры в «Химки бизнес-парке» составляет 42 тыс. квадратных метров.

За актив шведская фирма планировала получить почти 4 млрд рублей. Однако эксперты издания оценивают стоимость недвижимость в 4-6,3 млрд рублей.

Григорий Саакян сейчас занимает пост генерального директора ООО «Интерскол групп» (специализируется на продаже электроинструментов), а также занимается онлайн-магазином по продаже одежды, косметики и товаров для дома Reyouza.

В марте 2022 года IKEA приостановила работу на территории России, а в июне того же года компания заявила об уходе с рынка.

Недавно мы писали, что на IKEA подали в суд за отказ строить торговый центр под Санкт-Петербургом.

Комментарии

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