А вам навязывали страховки при онлайн-покупке билетов или туров? Центробанк запустил опрос

ЦБ предлагает пользователям принять участие в коротком опросе. Результаты помогут эффективнее отслеживать тех, кто автоматически ставит согласие потребителя на дополнительные услуги.

Центробанк начал опрашивать пользователей интернета, которые сталкивались с предустановленной страховкой при покупке билетов, туров, а также при аренде самокатов. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Зачастую онлайн-сервисы применяют предустановленные знаки — автоматические согласие потребителя на оплату полиса. Если их не заметить и не удалить, то со счета спишутся средства на оплату страховых и, возможно, совершенно иных услуг.

Из-за небольшой суммы, как правило не больше 500 рублей, пользователи не связываются с компанией, не возвращают свои деньги. Также многие не знают о периоде охлаждения в 14 дней.

Чаще всего такие автоматические согласия встречаются на сайтах и в приложениях туроператоров, авиакомпаний, сервисов покупки билетов и аренды самокатов, — говорится в сообщении.

В 2022 году Центробанк предупреждал участников рынка, что автоматические согласия на дополнительные услуги недопустимы.

Такие действия нарушают права потребителей и повлекут соответствующие надзорные меры.