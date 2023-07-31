Ввели новые правила уменьшения налогов на фиксированные взносы

Задним числом, с 1 января 2023 года будут действовать новые нормы НК по уменьшению налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.

Опубликован Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с масштабными поправками в НК РФ.

Теперь для уменьшения налогов на фиксированные взносы не обязательно их уплачивать. Достаточно того, что они начислены (подлежат уплате).

На взносы за 2023 год можно уменьшить налог только 2023 года, даже если взносы по факту будут уплачены в 2024 году.

На взносы за 2021 и 2022, уплаченные в 2023 году, можно уменьшить налог 2023 года.

Что делать тем, кто уже уменьшил налог этого года на взносы 1% за 2023 год, подлежащие уплате в 2024 году, пока неясно.

Кстати, у нас есть разбор про все изменения по фиксированным взносам (размер взносов, новая льгота, уменьшение налогов).