Ввели новые правила уменьшения налогов на фиксированные взносы

Опубликован Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с масштабными поправками в НК РФ.
Теперь для уменьшения налогов на фиксированные взносы не обязательно их уплачивать. Достаточно того, что они начислены (подлежат уплате).
На взносы за 2023 год можно уменьшить налог только 2023 года, даже если взносы по факту будут уплачены в 2024 году.
На взносы за 2021 и 2022, уплаченные в 2023 году, можно уменьшить налог 2023 года.
Что делать тем, кто уже уменьшил налог этого года на взносы 1% за 2023 год, подлежащие уплате в 2024 году, пока неясно.
Кстати, у нас есть разбор про все изменения по фиксированным взносам (размер взносов, новая льгота, уменьшение налогов).
Комментарии6
прекрасно, мы марте оплатили....будет очень неприятно, если на эту сумму уменьшить не получится налог
Ирина
Мы тоже. Это просто какое-то непотребство, иначе не могу назвать.
мне кажется нужно на законодательном уровне принять закон запрещающий задним числом принимать принимать подобные писания!😡 Их упрощения для налогоплательщиков в копеечку влетает
мне очень интересно, что скажет Минфин в ответ на возмущение тех, кто уже уплатил 1%, на который теперь нельзя уменьшать налог в 2023.
И что он скажет ИП из новых регионов, которые уже уплатили фиксы в обычном размере и уменьшили на них налог. А теперь им фиксы уменьшили и уменьшение налога стало неправомерным, и все - задним числом
как обычно не заметят наших возмущений)))
nattiБухгалтер
слов нет. одна нецензурная лексика.
этот год бьет все рекорды по тупым нововведениям.