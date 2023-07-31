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НДС

Путин освободил туроператоров от НДС

Это позволит туристическим компаниям снизить цены до 10%, запустить новые продукты и разработать маршруты для путешествий.
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Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает внутренних и въездных туроператоров от НДС.

Закон будет действовать на все услуги, связанные с продажей туристического продукта, начиная с 1 июля 2023 года до 1 июля 2027 года.

В реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму сейчас включено больше 4,2 тыс. компаний.

Льгота по НДС позволит сэкономить 4,2 млрд рублей. Эти деньги туроператоры могут направить на развитие новых направлений для путешествий.

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Комментарии

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