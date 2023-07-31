Скоро можно будет сдавать второе уведомление по НДФЛ

С 1 октября заработает новая норма НК про два уведомления по НДФЛ.

Сегодня опубликован Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Поправки внесли в Федеральный закон № 263-ФЗ.

В новом пункте 12.2 статьи 4 теперь сказано, что налоговые агенты могут сдавать дополнительное уведомление: до 12 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца.

При этом сохраняется обязанность сдавать уведомление до 25 числа. В нем будет НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

То есть, второе уведомление будет на полную сумму (как сейчас), а не за минусом первого уведомления.

Не забывайте, что на следующий день после сдачи уведомления деньги заберут с ЕНС и зарезервируют.

Новая норма про два уведомления будет временной ­– только на 2023 год.

Таким образом, она будет работать с 01.10.2023 по 31.12.2023. За это время бизнес успеет сдать всего 3 добровольных уведомления: 12.10.2023, 13.11.2023, 12.12.2023.

Кстати, НК РФ и сейчас не запрещает сдавать несколько уведомлений в месяц по каждому налогу. Главное, чтобы до 25 числа было сдано последнее с общей суммой.