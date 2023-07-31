Скоро можно будет сдавать второе уведомление по НДФЛ

Сегодня опубликован Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
Поправки внесли в Федеральный закон № 263-ФЗ.
В новом пункте 12.2 статьи 4 теперь сказано, что налоговые агенты могут сдавать дополнительное уведомление:
до 12 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца.
При этом сохраняется обязанность сдавать уведомление до 25 числа. В нем будет НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.
То есть, второе уведомление будет на полную сумму (как сейчас), а не за минусом первого уведомления.
Не забывайте, что на следующий день после сдачи уведомления деньги заберут с ЕНС и зарезервируют.
Новая норма про два уведомления будет временной – только на 2023 год.
Таким образом, она будет работать с 01.10.2023 по 31.12.2023. За это время бизнес успеет сдать всего 3 добровольных уведомления: 12.10.2023, 13.11.2023, 12.12.2023.
Кстати, НК РФ и сейчас не запрещает сдавать несколько уведомлений в месяц по каждому налогу. Главное, чтобы до 25 числа было сдано последнее с общей суммой.
Комментарии12
а пени, после резервирования, на минусовое сальдо ЕНС будут начислять?
Елена
Вот это вопрос, конечно, интересный.
Главный бухгалтер
чё тут интересного? минус рано или поздно всё равно ими будет вычислен, и пени аккуратненько начислены. Но только при старой системе это будет произведено по истечении месяца, а теперь - на две недели раньше
после резервирования не может быть отрицательного сальдо, потому что списывают только с положительного.
Так что пеней быть не должно.
Оказывается эта норма еще и временная...
И какой тогда смысл во всем этом?
Или на 24 год что-то посильнее нам заготовили в этом духе?
не исключено. потренируются на кошках)
Главный бухгалтер
переход на ЁНП тоже сначала был добровольным и только на фторую половину 2022 года
глянуть на первых дураков.
и, обнаружив, что таких всего 1-2-3 штуки на всю страну
сделать обязательным
😂 статистику бы конечно очень хотелось увидеть.
Но вот данные про добровольный ЕНП мы узнали только спустя полгода после окончания эксперимента. Видимо, не хотели народ смешить, потому и не озвучивали
Главный бухгалтер
уверен, она такая же как и с первыми добровольными переходцами на ЁНП в прошлом годе. несколько единичных случаев
действительно узнали? ссылочкой не поделитесь?
в этот раз будет тоже самое!
Кудрявый говорил что не ожидали таких проблем с ЕНС.
Типа в пилотном проекте все нормально было
Королевская
А на 24 год это станет обязательным?
Главный бухгалтер
на самом деле пока не известно.