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НДФЛ

Скоро можно будет сдавать второе уведомление по НДФЛ

С 1 октября заработает новая норма НК про два уведомления по НДФЛ.
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Сегодня опубликован Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Поправки внесли в Федеральный закон № 263-ФЗ.

В новом пункте 12.2 статьи 4 теперь сказано, что налоговые агенты могут сдавать дополнительное уведомление:

  • до 12 числа – на НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца.

При этом сохраняется обязанность сдавать уведомление до 25 числа. В нем будет НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

То есть, второе уведомление будет на полную сумму (как сейчас), а не за минусом первого уведомления.

Не забывайте, что на следующий день после сдачи уведомления деньги заберут с ЕНС и зарезервируют.

Новая норма про два уведомления будет временной ­– только на 2023 год.

Таким образом, она будет работать с 01.10.2023 по 31.12.2023. За это время бизнес успеет сдать всего 3 добровольных уведомления: 12.10.2023, 13.11.2023, 12.12.2023.

Кстати, НК РФ и сейчас не запрещает сдавать несколько уведомлений в месяц по каждому налогу. Главное, чтобы до 25 числа было сдано последнее с общей суммой.

А вы планируете сдавать два уведомления по НДФЛ?

Комментарии

12
  • Логотип Shure
    Shure 58 минут назад

    а пени, после резервирования,  на минусовое сальдо ЕНС будут начислять?

    • Логотип nevzorоva
      nevzorоva 54 минуты назад

      Елена

      Вот это вопрос, конечно, интересный.

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 43 минуты назад

        Главный бухгалтер

        Вот это вопрос, конечно, интересный.

        чё тут интересного? минус рано или поздно всё равно ими будет вычислен, и пени аккуратненько начислены. Но только при старой системе это будет произведено по истечении месяца, а теперь - на две недели раньше

    • Логотип бух2007
      бух2007
      44 минуты назад

      а пени, после резервирования,  на минусовое сальдо ЕНС будут начислять?

      после резервирования не может быть отрицательного сальдо, потому что списывают только с положительного.

      Так что пеней быть не должно.

  • Логотип Джордж
    Джордж 49 минут назад

    Оказывается эта норма еще и временная...

    И какой тогда смысл во всем этом?

    Или на 24 год что-то посильнее нам заготовили в этом духе?

    • Логотип бух2007
      бух2007
      46 минут назад

      Или на 24 год что-то посильнее нам заготовили в этом духе?

      не исключено. потренируются на кошках)

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 45 минут назад

      Главный бухгалтер

      переход на ЁНП тоже сначала был добровольным и только на фторую половину 2022 года

      И какой тогда смысл во всем этом?

      глянуть на первых дураков.

      и, обнаружив, что таких всего 1-2-3 штуки на всю страну

      Или на 24 год что-то посильнее нам заготовили в этом духе?

      сделать обязательным

      • Логотип бух2007
        бух2007
        42 минуты назад

        глянуть на первых дураков.

        и, обнаружив, что таких всего 1-2-3 штуки на всю страну

        😂 статистику бы конечно очень хотелось увидеть.

        Но вот данные про добровольный ЕНП мы узнали только спустя полгода после окончания эксперимента. Видимо, не хотели народ смешить, потому и не озвучивали

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 38 минут назад

          Главный бухгалтер

          😂 статистику бы конечно очень хотелось увидеть.

          уверен, она такая же как и с первыми добровольными переходцами на ЁНП в прошлом годе. несколько единичных случаев

          Но вот данные про добровольный ЕНП мы узнали только спустя полгода после окончания эксперимента.

          действительно узнали? ссылочкой не поделитесь?

          Видимо, не хотели народ смешить, потому и не озвучивали

          в этот раз будет тоже самое!

          • Логотип Джордж
            Джордж 37 минут назад

            Кудрявый говорил что не ожидали таких проблем с ЕНС.

            Типа в пилотном проекте все нормально было

  • Логотип Королева
    Королева 14 минут назад

    Королевская

    А на 24 год это станет обязательным?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 13 минут назад

      Главный бухгалтер

      на самом деле пока не известно.

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