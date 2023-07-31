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Страховые взносы

Налоговики не могут объяснить, как посчитали рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам

Компании, которые подали заявление на рассрочку страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2022 года, начали платить их по графику. Но не все поняли, как налоговики рассчитали сумму. Как выясняется, сами налоговики тоже не понимают, почему компания должна заплатить именно такую сумму.
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Ранее мы рассказывали, что нашей читательнице пришло уведомление на рассрочку только по взносам на ОМС. При этом все взносы (ОМС+ОПС+ОСС) были уплачены в 2022 году. То есть, в 2022 году ситуация по взносам на ОМС была точно такая же, как с остальными взносами. Но в 2023 году судьба взносов по ОМС и ОПС стала абсолютно разной.

Напомним, рассрочку дают на отсроченную сумму взносов за вычетом суммы, которую зачли в счет предстоящей обязанности.

Точную сумму для рассрочки налоговики высчитывают в автоматическом режиме (письмо ФНС от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс).

Недоуменный бухгалтер написала запрос в ИФНС и на днях получила ответ, которым поделилась с читателями нашего форума.

Бухгалтер пыталась выяснить, на основании какого нормативного акта компании не дали рассрочку по взносам на ОПС и ОСС, а дали только по ОМС.

Суть ответа такая: «Так посчитала налоговая программа».

Таким образом, бухгалтер так и пребывает в неведении, почему рассрочку дали таким образом.

Кстати, коллеги жалуются, что по сумме к уплате за июнь 2022 они так и не получили уведомления от ИФНС. А у некоторых в личном кабинете вся июньская сумма стоит к уплате без учета рассрочки.

Комментарии

2
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 32 минуты назад

    Компании, которые подали заявление на рассрочку страховых взносов за 2 и 3 кварталы 2023 года, начали платить их по графику.

    я вот не подавала заявление (у меня по разным фирмам так), а они всё равно зарезервировали эти суммы и теперь по капельки списывают)))

    • Логотип Джордж
      Джордж 23 минуты назад

      вы проверьте, это наверное 2022 год взносы

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