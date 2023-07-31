Налоговики не могут объяснить, как посчитали рассрочку по отсроченным прошлогодним взносам

Ранее мы рассказывали, что нашей читательнице пришло уведомление на рассрочку только по взносам на ОМС. При этом все взносы (ОМС+ОПС+ОСС) были уплачены в 2022 году. То есть, в 2022 году ситуация по взносам на ОМС была точно такая же, как с остальными взносами. Но в 2023 году судьба взносов по ОМС и ОПС стала абсолютно разной.
Напомним, рассрочку дают на отсроченную сумму взносов за вычетом суммы, которую зачли в счет предстоящей обязанности.
Точную сумму для рассрочки налоговики высчитывают в автоматическом режиме (письмо ФНС от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс).
Недоуменный бухгалтер написала запрос в ИФНС и на днях получила ответ, которым поделилась с читателями нашего форума.
Бухгалтер пыталась выяснить, на основании какого нормативного акта компании не дали рассрочку по взносам на ОПС и ОСС, а дали только по ОМС.
Суть ответа такая: «Так посчитала налоговая программа».
Таким образом, бухгалтер так и пребывает в неведении, почему рассрочку дали таким образом.
Кстати, коллеги жалуются, что по сумме к уплате за июнь 2022 они так и не получили уведомления от ИФНС. А у некоторых в личном кабинете вся июньская сумма стоит к уплате без учета рассрочки.
Комментарии2
я вот не подавала заявление (у меня по разным фирмам так), а они всё равно зарезервировали эти суммы и теперь по капельки списывают)))
вы проверьте, это наверное 2022 год взносы