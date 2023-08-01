47% россиян никому не дают взаймы. Это максимальный показатель с 2019 года

Только каждый одиннадцатый готов одолжить коллеге деньги до зарплаты.

Жители страны охотнее одалживают деньги друзьям и родственникам (20% и 21% соответственно). А вот дать в долг коллеге согласны только 9% опрошенных. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Если нужно занять денег, то 10% участников опроса пойдут к родственникам, 7% — к друзьям и только 2% — к коллегам. Один человек из 100 согласен взять ссуду на работе.

22% решают обратиться в банк за кредитом, а 55% предпочитают ни у кого не брать в долг.

В среднем люди готовы одолжить родственникам 15 800 рублей, друзьям — 11 500 рублей и коллегам — 6 500 рублей.

47% признались, что совсем никому не дают взаймы. Это рекордный показатель с 2019 года.

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