Малый и средний бизнес получил 527 млрд рублей с помощью поручительств

Больше всего финансовой поддержки получили микропредприятия, а также компании из сектора обрабатывающей промышленности.

За полгода 2023 года малый и средний бизнес привлек 527 млрд кредитных рублей с применением поручительства Национальной гарантийной системы (НГС). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Корпорации МСП.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, бизнесу удалось получить на 225,1 млрд рублей больше (+74,6%).

Самые большие кредиты получили микропредприятия – 250,3 млрд рублей.

Малый бизнес привлек 205,7 млрд рублей, а средний – 71 млрд рублей.

Лидерами по объему полученной финансовой поддержки стали обрабатывающие предприятия (130,8 млрд рублей), компании из области транспортировки и хранения (51 млрд рублей), а также представители сельского хозяйства (30,2 млрд рублей).