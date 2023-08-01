Оборот онлайн-покупок продуктов питания в Москве увеличился на 35,6%

Продажи достигли 19,6 млрд рублей. Общая доля онлайн-покупок в торговле столицы теперь составляет 16,9%.

В мае 2023 года оборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 18% и составил 85,4 млрд рублей. Об этом сказано на сайте экономкомплекса правительства столицы.

Росту популярности онлайн-торговли способствуют гибкая ценовая политика площадок и расширение ассортимента, в том числе за счет привлечения новых торговых марок, а также внедрение онлайн-магазинами различных платежных опций и отлаженные сервисы доставки, — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Доля онлайн-покупок в общем торговом обороте Москвы за год выросла с 15,3% до 16,9%.

Максимальный прирост показали продажи продуктов питания, их оборот увеличился на 35,6%, до 19,6 млрд рублей.

На втором месте продажи мебели и предметов интерьера. Оборот вырос на 22,4%, до 14 млрд рублей.

На третьем месте – онлайн-продажи электроники и бытовой техники. Их оборот увеличился на 20,3% и достиг 15,2 млрд рублей.