«Детский мир» выкупил больше 12 млн своих акций на Мосбирже

Компания выкупила собственные акции у миноритарных акционеров, чтобы провести реорганизацию из ПАО в ООО.

Группа компаний «Детский мир» закончила выкуп акций у миноритариев через Мосбиржу. Об этом сказано на сайте организации.

Компания приобрела больше 12 млн обыкновенных акций ПАО «Детский мир». Оферта длилась с 30 мая по 28 июля 2023 года.

Держатели акций были заинтересованы в продаже активов за счет ускоренных выплат по выкупаемым ценным бумагам.

Стоимость выкупа составила 71,5 рублей за акцию.

Оферта «Детского мира» будут длиться до 8 августа 2023 года на площадках «ДМ Инвест» и «ДМ-Финансовые активы». Инвесторы получат свои деньги до 7 ноября 2023 года.

В ноябре 2022 года «Детский мир» заявил о начале реорганизации. Компания из ПАО трансформируется в частное ООО.

Акционерам предложили остаться совладельцами непубличного бизнеса. А у тех, кто не согласен с реорганизацией, «Детский мир» выкупает акции. Компания на это планировала потратить 25-35 млрд рублей.