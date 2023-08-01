«Цифра брокер» принудительно перевел валюту клиентов в рубли

Если у инвесторов на брокерских счетах к 31 июля 2023 года были остатки меньше 100 евро, то «Цифра брокер» их переведет в рубли. Причем без согласия клиента.

«Цифра брокер» без согласия клиентов конвертировал валютные остатки на счетах клиентов в рубли. Об этом пишет «РБК».

31 июля 2023 года в рубли перевели остатки на брокерских счетах клиентов, которые меньше 100 евро.

В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 31 июля 2023 года на брокерском счете клиента денежных средств в евро в сумме менее 100 евро, клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах ПАО Московская биржа путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору брокера): EURRUB_TOM; EURRUB_TMS, — сообщил брокер.

В середине июля «Цифра брокер» внес в договор обслуживая брокерских и инвестиционных счетов пункт, по которому возможна принудительная конвертация валюты в рубли. Изменения вступили в силу с 28 июля 2023 года.

Также «Цифра брокер» может по своему усмотрению составлять и вести перечень ценных бумах, позиции по которым могут принудительно закрыть. Это возможно, если стоимость таких активов в портфеле инвестора будет меньше 100 долларов.

В марте 2023 года брокер уже менял условия обслуживания, чтобы обезопасить клиентов от возможных санкций против «Цифры». Если клиринговая компания вдруг переведет валюту клиентов по своему курсу, то брокер распределит полученные рубли по брокерским счетам взамен сконвертированной валюты.