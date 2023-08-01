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НДС

НКО платит НДС при раздаче наград и призов

Безвозмездная передача товаров облагается НДС.
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Таким образом, если НКО безвозмездно передает награды, призы, подарки работникам другой организации, то будет НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-11/64536.

Налоговая база по НДС – это стоимость данных товаров, исчисленная исходя из цен с учетом акцизов и без учета НДС в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ.

Напомним, по этой статье цена сделки признается рыночной, стороны сделки – не взаимозависимы.

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Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 32 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    интересно, а как подтверждается "работникам других организаций"??

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 18 минут назад

    С организации НДС 20%, а с работников которым награды вручают надо еще НДФЛ брать 13% и социальные взносы 30% ... Только так  народ от халявы отучить можно  

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