НКО платит НДС при раздаче наград и призов

Таким образом, если НКО безвозмездно передает награды, призы, подарки работникам другой организации, то будет НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-11/64536.

Налоговая база по НДС – это стоимость данных товаров, исчисленная исходя из цен с учетом акцизов и без учета НДС в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ.

Напомним, по этой статье цена сделки признается рыночной, стороны сделки – не взаимозависимы.

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