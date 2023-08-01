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НДФЛ

Дивиденды турецкому учредителю российской компании облагаются НДФЛ 10%

В общем случае доходы нерезидентов РФ облагаются НДФЛ 30%, но для дивидендов для нерезидентов ставка 15%. А могут быть и другие ставки по международным договорам.
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В частности, соглашение об избежании двойного налогообложения есть с Турцией (от 15.12.1997).

В нем сказано, что дивиденды могут также облагаться налогом в договаривающемся государстве, в котором компания, выплачивающая дивиденды, является лицом с постоянным местопребыванием, и в соответствии с законодательством этого государства. Если получатель дивидендов имеет фактическое право на них, то взимаемый таким образом налог не должен превышать 10%.

Таким образом дивиденды от российской компании, полученные налоговым резидентом Турецкой Республики, облагаются налогом по ставке 10%.

При этом получатель дохода должен доказать свое резидентство и иметь фактическое право на эти дивиденды.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-08-05/64555.

Комментарии

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