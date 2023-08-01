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Для микробизнеса хотят снять 3-летнее ограничение на использование фискальных накопителей для ККТ

Сроки действия фискальных накопителей составлять 13, 15 или 36 месяцев. У многих за 36 месяцев ФН еще заполнен «под завязку», а менять его все равно надо. Это хотят исправить.
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо главе ФНС Даниилу Егорову с предложением: разрешить микробизнесу использовать фискальный накопитель до момента заполнения его ёмкости

То есть, конкретного срока действия ФН не будет. Как только он заполнился, надо его менять.

Правда, сделать это прямо сейчас технически невозможно, сообщает пресс-служба бизнес-зашитника. Для этого потребуется разработать новое программное обеспечение, которое давало бы возможность увязать срок действия ключа фискального признака с размером свободной ёмкости ФН.

Борис Титов попросил Даниила Егорова рассмотреть этот вопрос и инициировать поправки в федеральный закон № 54-ФЗ.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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