Изменят правила для детских пособий

Минтруд подготовил проект.
Не будут учитывать такие доходы:
заработок несовершеннолетних;
проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой;
единовременная выплата при присвоении звания «Мать-героиня»;
единовременная выплата при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».
Сейчас при назначении пособия не учитываются такие единовременные выплаты как материнский капитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.
Такой же подход будет к выплатам за награду «Мать-героиня» и «Родительская слава».
По поручению президента Владимира Путина предлагается исключить подработки детей во время каникул из общих доходов семьи, что позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам из-за первого трудового опыта ребенка, прокомментировали в Минтруде.
От учета процентов по номинальным вкладам опекаемых детей решили отказаться по просьбе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Напомним, что единое пособие на детей и беременных женщин дают семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.
Учитывают доходы и имущество семьи.
Детское пособие составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.
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