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Детские пособия

Изменят правила для детских пособий

При назначении единого пособия на детей не будут учитывать некоторые доходы. То есть, критерий нуждаемости будут определять по-новому.
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Минтруд подготовил проект.

Не будут учитывать такие доходы:

  • заработок несовершеннолетних;

  • проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой;

  • единовременная выплата при присвоении звания «Мать-героиня»;

  • единовременная выплата при награждении орденом и медалью ордена «Родительская слава».

Сейчас при назначении пособия не учитываются такие единовременные выплаты как материнский капитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.

Такой же подход будет к выплатам за награду «Мать-героиня» и «Родительская слава».

По поручению президента Владимира Путина предлагается исключить подработки детей во время каникул из общих доходов семьи, что позволит семье не терять право на пособие из-за незначительного превышения по доходам из-за первого трудового опыта ребенка, прокомментировали в Минтруде.

От учета процентов по номинальным вкладам опекаемых детей решили отказаться по просьбе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Напомним, что единое пособие на детей и беременных женщин дают семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Учитывают доходы и имущество семьи.

Детское пособие составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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