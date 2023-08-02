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Страхование

Для электромобилей появятся новые страховые полисы

Страховка будет учитывать специфику обслуживая и ремонта электрических автомобилей.
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Страховые компании начали разрабатывать новые полисы для электромобилей. Об этом пишут «Известия».

За первые шесть месяцев 2023 года в России купили 4,4 тыс. новых автомобилей, которые работают на электричестве. Это в 3,5 раза больше, чем в первом полугодии 2022 года.

В компании «Ингосстрах» за первые полгода оформили 741 полис на электромобили общей суммой 110 млн рублей. Тогда как за тот же период прошлого года клиенты застраховали только 340 таких машин.

Стоимость полиса каско на электромобили на 30–40% выше из-за более дорогостоящего ремонта. Цена за покрытие может быть от 150 до 800 тыс. рублей.

«Тинькофф Авто» и производитель отечественных электрокаров «Атом» заключили соглашение, по которому с 31 июля начнется примем заявок на предзаказ электрических автомобилей. Продажи запустят в 2025 году.

«Тинькофф» уже готовит новый страховой полис для таких машин. Он может включать кастомизированные программы с учетом особенностей обслуживания и ремонта электромобилей, телеметрии и других факторов.

В бортовой компьютер электромобилей от «Атома» будет встроена возможность купить полис, вызвать эвакуатор, воспользоваться сервисом автоконсьержа, а также другие функции. Например, бронирование столика в ресторане.

Комментарии

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