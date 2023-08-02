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Зарплата

Исследование: работники из сферы финансовых услуг получают самые высокие зарплаты

Специалисты по аудиту, праву и бухучету имеют самый высокий доход в крупных городах страны.
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Наиболее высокий доход имеют специалисты в области интеллектуального труда и финансовых услуг. Об этом сказано в исследовании «РИА Новости».

В 2022 году номинальные зарплаты в стране выросли на 14,1%. За первые шесть месяцев 2023 года прирост составил 2,6%. Сотрудники стали получать на 8 тыс. рублей больше.

Средние зарплаты сотрудников из лидирующих сферами экономики (добыча нефти и газа) и отстающих (производство одежды) отличаются в шесть раз.

Разница заметна и в регионах. Например, номинальная зарплата на Чукотке в 4,5 раза больше, чем в Ингушетии.

Самые высокие зарплаты получают специалисты по аудиту, праву, бухучету, а также те, кто ведет научную деятельность и занимается техническими испытаниями, сертификацией. Это самые прибыльные сферы деятельности в 19 крупных городах.

В Москве за оказание финансовых услуг в среднем платят 227 тыс. рублей в месяц. В этой отрасли работает почти полмиллиона человек.

Высокие заплаты также получают столичные айтишники (192 тыс. рублей) и ученые (166 тыс. рублей).

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Комментарии

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