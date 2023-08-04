ФНС предложили разрешить микропредприятиям не обновлять фискальные накопители

Сейчас накопители онлайн-касс должны обновляться после истечения срока действия ключа. То есть каждые в 13, 15 или 36 месяцев.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил исключить из закона положение, по которому микропредприятия обязаны обновлять фискальные накопители онлайн-касс каждые три года. Об этом пишет «ТАСС».

По закону компании должны заменять фискальный накопитель после того, как истечет срок действия ключа. Их срок может составлять 13, 15 или 36 месяцев.

На практике у микробизнеса фискальный накопитель часто не заполняется даже по истечении максимального срока, однако обновлять его все равно требуется. Между тем стоимость накопителя на рынке составляет около 30 тыс. рублей, что для микропредприятий достаточно существенно, — сказал Борис Титов.

Он попросил главу ФНС Даниила Егорова разрешить микробизнесу работать с накопителем до тех пор, пока его емкость не заполнится.

Для этого понадобится новое программное обеспечение, которое позволит связать срок действия ключа с размером свободной емкости фискального накопителя.