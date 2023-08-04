Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Малый и средний бизнес

ФНС предложили разрешить микропредприятиям не обновлять фискальные накопители

Сейчас накопители онлайн-касс должны обновляться после истечения срока действия ключа. То есть каждые в 13, 15 или 36 месяцев.
29

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил исключить из закона положение, по которому микропредприятия обязаны обновлять фискальные накопители онлайн-касс каждые три года. Об этом пишет «ТАСС».

По закону компании должны заменять фискальный накопитель после того, как истечет срок действия ключа. Их срок может составлять 13, 15 или 36 месяцев.

На практике у микробизнеса фискальный накопитель часто не заполняется даже по истечении максимального срока, однако обновлять его все равно требуется. Между тем стоимость накопителя на рынке составляет около 30 тыс. рублей, что для микропредприятий достаточно существенно, — сказал Борис Титов.

Он попросил главу ФНС Даниила Егорова разрешить микробизнесу работать с накопителем до тех пор, пока его емкость не заполнится.

Для этого понадобится новое программное обеспечение, которое позволит связать срок действия ключа с размером свободной емкости фискального накопителя.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Свежие облигации: Новые Технологии на размещении

    Считается, что всё, что связано с нефтью в России — это беспроигрышный вариант. Компания Новые Технологии тесно связана с оборудованием для добычи нефти, хотя сама никакую нефть, собственно, не добывает и не перерабатывает. В прошлом году компания вышла на рынок облигаций с дебютным выпуском, который инвесторы приняли позитивно, на очереди — второй.

    Свежие облигации: Новые Технологии на размещении
    17
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов

    Подпишитесь на журнал с экспертным контентом лично от главреда «Клерка» за 99 рублей в месяц. Аналогию про цену равную чашке кофе мы тут писать не будем :-)

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов
    520
    Логотип happy@
    happy@

    Сальдо дебета и кредита vs raw vegan: Как бухгалтерия может стать новым трендом блогерской сферы?

    В свете трагедии с блогершей-сыроедом возникает вопрос: может ли бухгалтерия стать новым блогерским трендом? Ведь свод баланса может наполнить нас такой же энергией, как и сырые фрукты. Извините )

    Сальдо дебета и кредита vs raw vegan: Как бухгалтерия может стать новым трендом блогерской сферы?
    7
    174
    Логотип MCC Group
    MCC Group

    Гид по новому закону об иностранцах в Сербии. Основные выжимки из текста закона на русском

    Этот обзор нового закона об иностранцах в Сербии предоставляется исключительно в информационных целях и не представляет собой юридический документ. Если вам требуется юридический совет или консультация, рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу или правовому эксперту.

    Гид по новому закону об иностранцах в Сербии. Основные выжимки из текста закона на русском
    139
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Паника, когда Excel дал сбой: что делать и как восстановить поврежденный файл

    Кошмар любого бухгалтера — сбой в таблице, когда после долгих и мучительных вычислений файл просто уходит в туман. Рассказываем, как спасти ситуацию.

    Паника, когда Excel дал сбой: что делать и как восстановить поврежденный файл
    293
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Как стать программистом 1С с нуля: подсказки для бухгалтера

    Профессия программист 1С в 2023 году вошла в топ-10 самых востребованных среди работодателей. Сегодня освоить ее стремятся многие бухгалтеры: она дает специалисту реальную возможность для карьерного и финансового роста. В статье рассказали, как стать 1С-разработчиком с нуля и почему бесплатные курсы не сделают из вас готового специалиста.

    Как стать программистом 1С с нуля: подсказки для бухгалтера
    194
    Читать еще