Самозанятые могут выполнять строительные работы по договору подряда

Самозанятые могут заниматься строительно-монтажными работами, но только теми, на которые не требуются вступления в СРО и получения разрешения СРО.

Ответ на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации» дал эксперт Александр Заворин.

То есть, некие мелкие работы – отделочные, вспомогательные может делать самозанятый, а вот уже капитальное строительство – нет.

Для этого с самозанятым, который не был сотрудником компании в ближайшие 2 года, надо заключить договор ГПХ.

Для подтверждения своих расходов по такому договору компании-заказчику надо иметь чек от самозанятого из приложения «Мой налог» и акт выполненных работ.

Затраты в виде выплат самозанятым по договорам подряда нужно учитывать в прочих расходах, связанных с производством и реализацией.

Разъяснение на этот счет, в частности, есть в письме Минфина от 22.07.2020 № 03-03-06/1/63730.

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