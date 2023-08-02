Самозанятые могут выполнять строительные работы по договору подряда

Ответ на вопрос нашей подписчицы в разделе «Клерк.Консультации» дал эксперт Александр Заворин.
То есть, некие мелкие работы – отделочные, вспомогательные может делать самозанятый, а вот уже капитальное строительство – нет.
Для этого с самозанятым, который не был сотрудником компании в ближайшие 2 года, надо заключить договор ГПХ.
Для подтверждения своих расходов по такому договору компании-заказчику надо иметь чек от самозанятого из приложения «Мой налог» и акт выполненных работ.
Затраты в виде выплат самозанятым по договорам подряда нужно учитывать в прочих расходах, связанных с производством и реализацией.
Разъяснение на этот счет, в частности, есть в письме Минфина от 22.07.2020 № 03-03-06/1/63730.
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