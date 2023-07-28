🌴💻 Бухгалтеры ходят в отпуск с ноутбуком, купленным за свои деньги

Полноценный отдых для многих бухгалтеров – это несбыточная мечта и единственный способ хоть как-то отдохнуть – взять с собой в отпуск ноутбук, чтобы по мере необходимости работать удаленно.

Этот животрепещущий для бухгалтеров вопрос обсуждают в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Главбух очень хочет в отпуск, но опасается, что кто-то из сотрудников в это время может заболеть и на него придет электронной больничный. На запрос СФР надо ответить за 3 дня, иначе штраф.

Коллеги рассказывают, что выручает ноутбук и удаленный доступ. Но как выяснилось, кому-то этот ноутбук покупает работодатель, а кто-то даже и не мечтает о такой щедрости и использует свой личный ноут.

Кстати, за использование оборудования сотрудника на дистанционке работодатель должен платить компенсацию. Скоро утвердят ее бездокументарный размер – 35 рублей в день.

Впрочем, в отпуске бухгалтер формально не работает вообще, а как бы отдыхает…

А вас работодатель обеспечивает гаджетом для работы в отпуске или вы используете личное имущество? Голосуйте.