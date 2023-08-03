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Ведение бизнеса

Производитель кофе Jacobs заменит продукцию международных марок

Компания за первые полгода потеряла больше 185 млн евро и решила заменить продукцию международных брендов на российском рынке.
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Компания JDE Peet's, которая выпускает продукцию под брендами Jacobs, L'Or, Tassimo, Pickwick, выведет международные марки с российского рынка. Об этом пишет «ТАСС».

В первом полугодии 2023 года JDE Peet's понесла убытки, снизились показатели прибыли из-за неопределенности на фоне перехода рынка на локальные бренды.

Компания уже потеряла больше 185 млн евро. Во второй половине года аналитики ожидают, что прибыль будет еще ниже.

2 августа 2023 года генеральный директор компании Фабьен Саймон сообщил, что производитель кофе и чая не собирается полностью уходить из России. Он заявил, что несет этическую ответственность перед 900 сотрудниками.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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