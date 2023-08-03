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Доходы известных блогеров выросли на 41%

Ситуация на рекламном рынке стабилизируется, блогеры продолжают работать с рекламодателями в разных социальных сетях. В месяц медийные личности зарабатывают порядка 182 тысяч рублей.
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Во втором квартале 2023 года рекламные доходы русскоязычных блогеров-ИП выросли почти в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff.

С апреля по июнь крупные блогеры получали порядка 182 тыс. рублей в месяц.

По сравнению с таким же периодом 2022 года, среди инфлюенсеров стало на 6,4% больше индивидуальных предпринимателей. При этом блогеров со статусом ИП сейчас всего лишь 2%.

Самозанятые блогеры стали зарабатывать в месяц на 22% больше, чем в прошлом году. Их средний заработок — 48,5 тыс. рублей в месяц.

Блогеры-физлица увеличили ежемесячный доход на 27%, до 14,5 тыс. рублей. Такие медийные личности составляют порядка 93% в общей массе блогеров.

Второй квартал 2022 года был периодом затишья для инфлюенс-рынка, поскольку часть брендов ушла, а аналоги еще не заняли их место. С четвертого квартала 2022 года и по сегодняшний день ситуация на рынке стабилизируется, объемы рекламных бюджетов на блогеров растут, — сказал Григорий Зорин, основатель блогерского агентства Hype Agency.

Рекламодатели перестали бояться работать с запрещенными в РФ соцсетями и даже начали маркировать рекламу на этих платформах, как того требует закон «О рекламе».

Блогеры размешали рекламные интеграции в VK, Telegram, «Одноклассниках», Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), «Дзене», Rutube и YouTube.

Комментарии

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