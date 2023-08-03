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Инвестиции

Мосбиржа стала первым оператором обмена ЦФА

Оператор обмена цифровыми финактивами может заключать сделки и взаимодействовать с компаниями, которые выпускают ЦФА.
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Центробанк включил первую организацию в реестр оператора обмена цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом сказано на сайте ЦБ.

3 августа 2023 года публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» включено в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.

Теперь Мосбиржа вправе заключать сделки с ЦФА путем сбора и сопоставления заявок, а также взаимодействовать с несколькими операторами по выпуску ЦФА.

Это повышает инвестиционную привлекательность и ликвидность финансового продукта, — сказано в сообщении.

Осуществлять обмен цифровыми финансовыми активами могут только организации, которые состоят в реестре Центробанка.

Недавно мы писали, что ЦБ включил ООО «Блокчейн Хаб» в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов. Теперь выпускать ЦФА (токены) могут девять компаний.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Аркадий Брызгалин
    Аркадий Брызгалин

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