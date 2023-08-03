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Фиксированные взносы ИП

🔥🔥🔥 Аванс по УСН за 1 квартал 2023 года можно уменьшить на все фиксированные взносы за 2023 год без их уплаты

Вышли первые разъяснения ФНС про новые правила по взносам ИП. На фиксированные взносы за 2023 год можно уменьшать налоги по УСН и ПСН 2023 года, а на 1% за 2023 год – только налоги 2024 года. И не важно, когда вы эти взносы уплатили.
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Теперь ИП могут уменьшить налог по УСН или ПСН на взносы за себя до их фактической уплаты.

Сделать это можно в течение года применения УСН либо в календарном году действия патента, поясняет ФНС. Ранее данная процедура была возможна только после уплаты указанных сумм. При этом сроки уплаты взносов остаются прежними – 31 декабря и 1 июля.

Например, ИП на УСН может уменьшить авансовый платеж по УСН с 1 квартала 2023 года на подлежащие уплате в этом году фиксированные взносы в размере 45 842 рублей.

По взносам 1% за 2023 год со сроком уплаты 01.07.2024 уменьшение авансового платежа по УСН возможно начиная с 1 квартала 2024 года.

Схожий подход применяется и при ПСН.

При этом если после 31 декабря 2022 года ИП оплатил за себя взносы за периоды, предшествующие 2023 году, то он также может уменьшить налог по УСН и ПСН за 2023 – 2025 годы.

Так, авансовый платеж по УСН или налог по ПСН за 2023 год может быть уменьшен на страховые взносы по сроку уплаты 01.07.2023 (за 2022 год в размере 1%) и на уплаченные в виде задолженности взносы за 2021 год.

Эти нормы введены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ и имеют обратную силу – распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Как быть тем, кто уже уплатил 1% за 2023 год и уменьшил на этот взнос налог по УСН или ПСН, налоговики не пояснили.

Кстати, у нас есть разбор про новые правила по фиксированным взносам.

Комментарии

15
  • Логотип бух2007
    бух2007
    2 часа назад

    забудьте все, чему вас учили раньше Минфин и ФНС. Вся суета с заявлениями и платежками-02 была бестолковой 😂😂😂

    Теперь можно пересдать уведомления на УСН, уменьшив аванс за 1 кв на все взносы.

    Ну а кто уже уплатил 1% и уменьшил на него налог, тому не повезло.

    • Логотип Natalie Chi
      Natalie Chi 1 час назад

      не повезло только тем, у кого этот 1% вдруг больше годовой суммы фиксированных.

      иначе без разницы

    • Логотип Над.К
      Над.К
      Сотрудник
      46 минут назад

      Надежда ККлерк

      Ну а кто уже уплатил 1% и уменьшил на него налог, тому не повезло.

      А я таким предлагаю побороться за свои права. Нормы НК, ухудшающие положение налогоплательщиков, не могут вступать в силу в середине года.

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

     в натуре, беспредел 😂

  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 1 час назад

    а не пора ли нам уголовный кодекс переписать законами имеющими обратную силу? ведь кругом враги и надо бы их прищучить за прошлые преступления, которые раньше преступлениями не являлись.

    нет спасибо конечно, я эти деньги лучше себе на депозит кину на год. чем отправлять хз куда, да и вдруг еще что нить поменяют сто раз. у себя то но надежнее.

    но не проще ли признать ошибку, посадить кой кого на пожизненное за разрушение налоговой системы страны, и вернуть все как было. и заодно рядовым налоговикам нормальные деньги уже начать платить. А то я тут в их паблик зашел и прифигел про какие зп там пишут, уважающий свое достоинство человек за такие деньги с дивана бы не встал.

  • Логотип natalisl
    natalisl 1 час назад

    Получается, если мы платили за 2023 год и фиксированные взносы (срок 31.12.23) и часть взносов 1% (срок уплаты 01.07.24), то уменьшить налог за 2023 год мы можем только на Фикс. взносы (срок 31.12.23), а уплаченные нами 1% переносятся на 2024 г. и не важно, что это взносы именно 2023 года, главное, что срок их начисления в 2024 году, правильно? 

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 1 час назад

      Ирина

      Правильно. Согласно их хотелкам -это так. Только фиксированные платить не обязательно. Можете их просто так зачесть в любом квартале в необходимой Вам сумме. Единственное условие -  оплатить по сроку (31.12.2023 ну или на какую там дату перенесется, если 31 выходной)

    • Логотип domingo SPb
      domingo SPb 1 час назад

      Андрей Ф.JB

      Видимо, так. Эх.

  • Логотип Джордж
    Джордж 55 минут назад

    Криворукие дебилы

    Вот чего нельзя то заплатить 1% и уменьшить до конца года.

    У меня 1% по максимуму и было удобно заплатить в 4кв их и сразу УСН уменьшить

    • Логотип natalisl
      natalisl 38 минут назад

      Вот реально, ну дали бы право выбора, что если заплатил досрочно взновы в 1%, то можешь и уменьшить в году уплаты, а если заплатил их уже позже, то тогда позже уменьшай.

    • Логотип Ольга Коврижных
      Ольга Коврижных 28 минут назад

      Коврижных Ольга Александровна

      Активно этим правом пользовалась, пока в 2022 году Петербург не понизил ставки УСН для производств, и платила превышение 300 тыс. и страховые взносы за НР в конце квартала. Пару раз забывала платить 1% в 2 квартале, потом платила в 3 квартале текущего года.

      Сейчас такая ситуация, что взносов за 2022 год и страховых взносов с НР с лихвой перекрывают 50% от налога по УСН по пониженной ставке.

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Логотип 1CVDGB
1CVDGB

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