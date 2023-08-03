🔥🔥🔥 Аванс по УСН за 1 квартал 2023 года можно уменьшить на все фиксированные взносы за 2023 год без их уплаты

Вышли первые разъяснения ФНС про новые правила по взносам ИП. На фиксированные взносы за 2023 год можно уменьшать налоги по УСН и ПСН 2023 года, а на 1% за 2023 год – только налоги 2024 года. И не важно, когда вы эти взносы уплатили.

Теперь ИП могут уменьшить налог по УСН или ПСН на взносы за себя до их фактической уплаты.

Сделать это можно в течение года применения УСН либо в календарном году действия патента, поясняет ФНС. Ранее данная процедура была возможна только после уплаты указанных сумм. При этом сроки уплаты взносов остаются прежними – 31 декабря и 1 июля.

Например, ИП на УСН может уменьшить авансовый платеж по УСН с 1 квартала 2023 года на подлежащие уплате в этом году фиксированные взносы в размере 45 842 рублей.

По взносам 1% за 2023 год со сроком уплаты 01.07.2024 уменьшение авансового платежа по УСН возможно начиная с 1 квартала 2024 года.

Схожий подход применяется и при ПСН.

При этом если после 31 декабря 2022 года ИП оплатил за себя взносы за периоды, предшествующие 2023 году, то он также может уменьшить налог по УСН и ПСН за 2023 – 2025 годы.

Так, авансовый платеж по УСН или налог по ПСН за 2023 год может быть уменьшен на страховые взносы по сроку уплаты 01.07.2023 (за 2022 год в размере 1%) и на уплаченные в виде задолженности взносы за 2021 год.

Эти нормы введены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ и имеют обратную силу – распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Как быть тем, кто уже уплатил 1% за 2023 год и уменьшил на этот взнос налог по УСН или ПСН, налоговики не пояснили.

Кстати, у нас есть разбор про новые правила по фиксированным взносам.