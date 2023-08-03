Сотрудники Минэкономики будут работать удаленно до 1 сентября

На фоне террористической угрозы и из-за атак беспилотников на «Москва-Сити» сотрудники министерства будут работать вне офиса.

Минэкономики продлило режим удаленной работы своих сотрудников до 1 сентября 2023 годаиз-за атаки беспилотников на здание IQ-квартала в «Москва-Сити». Об этом пишет «Коммерсант».

Установить по 1 сентября 2023 года в Министерстве экономического развития РФ дистанционный (удаленный) режим работы в отношении федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, — говорится в сообщении министерства.

1 августа 2023 года здание «Москва-Сити» подверглось атакам БПЛА. В IQ-квартале располагаются офисы Минэкономики, Минцифры, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.