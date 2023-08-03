Сверхурочные будут считать по-новому

В статью 152 ТК РФ, которая регламентирует оплату сверхурочной работы, внесут поправки.
Проект опубликован на федеральном портале.
Он разработан после решения Конституционного суда. указал, что при установлении окладов менее МРОТ и применения «доплат до МРОТ» повышенная оплата труда при отклонении условий работы от нормальных поглощается этими доплатами.
Поэтому сверхурочные должны начислять на оклад с начислением на него всех компенсационных и стимулирующих выплат.
В ТК РФ пропишут, что зарплата не ниже МРОТ должна быть в нормальных условиях, а в случае сверхурочной работы должны быть доплаты:
1,5 ставки за первые 2 часа работы:
2 ставки за последующие часы работы.
За основу берут одинарную тарифную ставку с начислением всех компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных системой оплаты труда.
Если в компании установлены более льготные условия для оплаты сверхурочных, то они продолжат действовать. Отменять их в одностороннем порядке нельзя.
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