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В магазинах могут начать указывать цены за килограмм и литр товара

Покупатели смогут точно увидеть, сколько продукта они получают и за какую цену. Это поможет сравнить стоимость одинаковых продуктов.
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Госдума рассмотрит законопроект, по которому торговых сети и магазины будут обязаны указывать на ценниках стоимость товара за единицу измерения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по промышленности и торговле.

Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена—качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно, — сказал зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Законопроект получил в Думе положительный отзыв, его будут рассматривать в осеннюю сессию.

После того, как закон примут, за нарушения в ценниках будет введена административная ответственность. Однако пока не определено, каким именно будет наказание.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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