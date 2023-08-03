В магазинах могут начать указывать цены за килограмм и литр товара

Покупатели смогут точно увидеть, сколько продукта они получают и за какую цену. Это поможет сравнить стоимость одинаковых продуктов.

Госдума рассмотрит законопроект, по которому торговых сети и магазины будут обязаны указывать на ценниках стоимость товара за единицу измерения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на комитет Госдумы по промышленности и торговле.

Людям будет проще выбирать ту или иную марку, исходя из соображения цена—качество. Условно, два пакета молока стоят одинаково, но в одном ровно литр, а в другом 950 мл. Значит, вторая марка дороже. Но с первого взгляда это неочевидно, — сказал зампред комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Законопроект получил в Думе положительный отзыв, его будут рассматривать в осеннюю сессию.

После того, как закон примут, за нарушения в ценниках будет введена административная ответственность. Однако пока не определено, каким именно будет наказание.