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Кадры

👨‍🏫 Вебинар: Как оценить компетенции сотрудника: методики в HR. 11 августа в 11:00 мск

Оценка компетенций сотрудника лежит в основе решений, касающихся повышения эффективности труда и планов квалификационного развития работников.
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Существует много разнообразных методик и подходов, которые используют HR-специалисты для оценки навыков и потенциала сотрудников. На вебинаре разберем, какие инструменты могут быть применены на практике, а какие инструменты применять не стоит.

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На вебинаре разберем:

  1. Разнообразие методик оценки компетенций. Различные подходы к оценке компетенций, включая ассессмент-центры, тесты оценки ситуаций, оценку 360 градусов, метод парных сравнений, интервью по компетенциям и другие.

  2. Антиоценка компетенций. Почему личностные тесты не способны оценить компетенции.

  3. Почему HR не может оценить профессиональные компетенции. Какие методики для каких целей лучше использовать.

  4. Применение технологий в оценке компетенций. Применение онлайн-тестирования, симуляций, аналитики данных и других инструментов.

  5. Как ChatGPT может помочь в оценке компетенций и как защититься от его использования кандидатами. Как технологии помогают улучшить процесс оценки и принятие решений на основе полученных данных.

  6. Преимущества систематического подхода. Преимущества внедрения циклического процесса оценки компетенций, включая определение обучающих потребностей, планирование карьерного роста и улучшение эффективности организации в целом.

Ждем вас на вебинаре11 августа в 11:00 мск!

Записывайтесь на вебинар

Комментарии

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  • Логотип SS-20
    SS-20 22 минуты назад

    и тут птичий язык ))

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