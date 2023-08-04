В онлайн-кинотеатрах подорожала подписка

В первом полугодии 2023 года три из девяти видеосервиса подняли плату за доступ к фильмам. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.
На 50% выросла стоимость подписки на «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), теперь пользователи платят 299 рублей в месяц.
В компании сказали, что цену не повышали, а просто отменили базовый тариф за 199 рублей. В другой тариф «Мульти» за 299 рублей помимо «Кинопоиска» и «Яндекс.Музыки» входят еще другие сервисы от «Яндекса».
На 25%, до 249 рублей в месяц, подняли цену в сервисе Kion (принадлежит МТС). Онлайн-кинотеатру нужно закупать больше контента, чтобы соответствовать запросам пользователей.
Онлайн-кинотеатр Premier также поднял расценки на 50%, до 299 рублей в месяц. Такая цена действует только для новых подписчиков. В компании считают, что небольшое повышение цены существенно не повлияет на число зрителей.
Компании заинтересованы в поднятии цен, хотя и делают это довольно осторожно. Некоторые участники рынка, например, рассматривают возможность вывода из-под подписки своих флагманских российских проектов и продажу их за отдельную плату, — сказал глава TelecomDaily Денис Кусков.
«Триколор Кино и ТВ» — это единственный сервис, который не поднял, а снизил стоимость подписки на 57%. Сейчас услуги стоят 149 рублей в месяц. Директор «Триколора» сообщил, что так онлайн-кинотеатр станет доступнее для массовой аудитории.
Комментарии9
Куры подорожали вот проблема, а подписка эта и не нужна никому
Главный бухгалтер
а бесплатно в тырнете фильмы больше не показывают?
Смотря какие.
На сайтах русскоязычных киностудий выложены фильмы, качество разное, есть совсем убогое, есть отлично отреставрированные фильмы в 4К. Иностранные фильмы мелькают на разных каналах в youtube, если правообладатели дали разрешение, но их совсем мало.
Ещё есть торренты и пиратские сайты, но это, понятное дело, за рамками законов.
Нет
а "параллельный импорт" не за рамками?
По-моему, параллельного импорта фильмов не существует.
Главный бухгалтер
всё что не совсем по закону, не официально, в обход чего-то, ..... - это и есть "параллельно" )))))))))))))
А, ну тогда параллельный импорт существует во всех странах с момента их возникновения
Нет
За всё уплОчено никитке мигалкину.
Елена
а мне иви наоборот предложил скидку в 100р, чтобы не уходила)))