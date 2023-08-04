В онлайн-кинотеатрах подорожала подписка

Каждый третий сервис поднял стоимость подсписки на 25-50%.

В первом полугодии 2023 года три из девяти видеосервиса подняли плату за доступ к фильмам. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

На 50% выросла стоимость подписки на «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), теперь пользователи платят 299 рублей в месяц.

В компании сказали, что цену не повышали, а просто отменили базовый тариф за 199 рублей. В другой тариф «Мульти» за 299 рублей помимо «Кинопоиска» и «Яндекс.Музыки» входят еще другие сервисы от «Яндекса».

На 25%, до 249 рублей в месяц, подняли цену в сервисе Kion (принадлежит МТС). Онлайн-кинотеатру нужно закупать больше контента, чтобы соответствовать запросам пользователей.

Онлайн-кинотеатр Premier также поднял расценки на 50%, до 299 рублей в месяц. Такая цена действует только для новых подписчиков. В компании считают, что небольшое повышение цены существенно не повлияет на число зрителей.

Компании заинтересованы в поднятии цен, хотя и делают это довольно осторожно. Некоторые участники рынка, например, рассматривают возможность вывода из-под подписки своих флагманских российских проектов и продажу их за отдельную плату, — сказал глава TelecomDaily Денис Кусков.

«Триколор Кино и ТВ» — это единственный сервис, который не поднял, а снизил стоимость подписки на 57%. Сейчас услуги стоят 149 рублей в месяц. Директор «Триколора» сообщил, что так онлайн-кинотеатр станет доступнее для массовой аудитории.