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Пользователи интернета

В онлайн-кинотеатрах подорожала подписка

Каждый третий сервис поднял стоимость подсписки на 25-50%.
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В первом полугодии 2023 года три из девяти видеосервиса подняли плату за доступ к фильмам. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

На 50% выросла стоимость подписки на «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»), теперь пользователи платят 299 рублей в месяц.

В компании сказали, что цену не повышали, а просто отменили базовый тариф за 199 рублей. В другой тариф «Мульти» за 299 рублей помимо «Кинопоиска» и «Яндекс.Музыки» входят еще другие сервисы от «Яндекса».

На 25%, до 249 рублей в месяц, подняли цену в сервисе Kion (принадлежит МТС). Онлайн-кинотеатру нужно закупать больше контента, чтобы соответствовать запросам пользователей.

Онлайн-кинотеатр Premier также поднял расценки на 50%, до 299 рублей в месяц. Такая цена действует только для новых подписчиков. В компании считают, что небольшое повышение цены существенно не повлияет на число зрителей.

Компании заинтересованы в поднятии цен, хотя и делают это довольно осторожно. Некоторые участники рынка, например, рассматривают возможность вывода из-под подписки своих флагманских российских проектов и продажу их за отдельную плату, — сказал глава TelecomDaily Денис Кусков.

«Триколор Кино и ТВ» — это единственный сервис, который не поднял, а снизил стоимость подписки на 57%. Сейчас услуги стоят 149 рублей в месяц. Директор «Триколора» сообщил, что так онлайн-кинотеатр станет доступнее для массовой аудитории.

Комментарии

9
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 1 час назад

    Куры подорожали вот проблема, а подписка эта и не нужна никому 

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    а бесплатно в тырнете фильмы больше не показывают?

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 1 час назад

      Смотря какие.

      На сайтах русскоязычных киностудий выложены фильмы, качество разное, есть совсем убогое, есть отлично отреставрированные фильмы в 4К. Иностранные фильмы мелькают на разных каналах в youtube, если правообладатели дали разрешение, но их совсем мало.

      Ещё есть торренты и пиратские сайты, но это, понятное дело, за рамками законов.

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 1 час назад

        Нет

        торренты и пиратские сайты, но это, понятное дело, за рамками законов.

        а "параллельный импорт" не за рамками?

        • Логотип LIrina-1973
          LIrina-1973 59 минут назад

          По-моему, параллельного импорта фильмов не существует.

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 53 минуты назад

            Главный бухгалтер

            всё что не совсем по закону, не официально, в обход чего-то, .....  - это и есть "параллельно" )))))))))))))

            • Логотип LIrina-1973
              LIrina-1973 52 минуты назад

              А, ну тогда параллельный импорт существует во всех странах с момента их возникновения

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 12 минут назад

        Нет

        торренты и пиратские сайты,

        За всё уплОчено никитке мигалкину.

  • Логотип bestiya7460
    bestiya7460 1 час назад

    Елена

    а мне иви наоборот предложил скидку в 100р, чтобы не уходила)))

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